Аллергия на холод: врачи рассказали о способах справиться с недугом

Крапивница и отек — главные симптомы болезни

Как бы странно ни звучало словосочетание "холодовая аллергия" такое заболевание действительно существует, рассказала врач-аллерголог Наталья Мальцева. Она отметила, что это, скорее, набор симптомов, которые организм дает в ответ на переохлаждение кожи. Они похожи на обычную пищевую или контактную аллергию, поэтому заболевания часто сравнивают.

По словам Мальцевой, холод может вызывать сыпь на коже, отечность, резкое снижение кровяного давления и даже нарушение дыхания у людей, страдающих бронхиальной астмой. Специалист рассказала, что обычные антигистаминные лекарства помогут, если вы наблюдаете у себя эти симптомы.

"Эффективны противоаллергические антигистаминные препараты, так как в обоих случаях задействованы одни и те же иммунные клетки", – поделилась решением проблемы доктор Мальцева.

Эксперт отметила, что главное при аллергии на мороз – снизить воздействие холода на кожу. Для этого можно использовать колд-кремы или стараться максимально прикрывать все открытые участки тела.

Также аллерголог предупредила, что если вы столкнулись с реакцией на мороз зимой, то летом не стоит подолгу купаться в реках, озерах и в море. Доктор рассказала, что, выходя из воды, сразу большая часть тела резко замерзает, что может вызвать симптомы холодовой аллергии.

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