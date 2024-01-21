Диетолог рассказала о последствиях недостатка солнца

Диетолог рассказала о последствиях недостатка солнца
Фото:unsplash.com
По словам эксперта, нехватка УФ-лучей вызывает серьезные проблемы

Диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что недостаточное количество солнечного света приводит к дефициту витамина D3 в организме. По словам эксперта, это может обернуться хрупкостью костей, медленным ростом волос и ногтей, а также проблемами с суставами. Кроме того, специалист считает, что из-за нехватки УФ-лучей активизируется кариес и плохо срастаются переломы. 

Анжелика Дюваль подчеркнула, что осенние и зимние эпидемии ОРВИ тоже связаны с недостатком солнца. В приземном слое воздуха исчезает озон, а без него вирусы и бактерии, вызывающие сезонные заболевания, чувствуют себя вольготно и начинают активно распространяться.

Также диетолог сообщила, что в зимнее время в организме снижается количество гормона мелатонина. Его недостаток приводит к постоянной сонливости, разбитости и усталости. 

Рассказала эксперт и о том, как справится с этими состояниями. По словам Анжелики Дюваль, следует налегать на спорт и правильно питаться. Именно это укрепит ваш иммунитет, сообщила диетолог. 

Ранее эксперт рассказал, как понять, что пора обращаться к эндокринологу. 

Источник: ФедералПресс ✓ Надежный источник
По теме

"Ждет ее ухода": Чернышева заподозрили в постоянных изменах Заворотнюк

Поговаривают, что он не был верен артистке с самого начала

Фадеев официально выгнал Ионову из группы "Глюк’oZa"

Продюсер принял решение о перезапуске проекта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей