Диетолог рассказала о последствиях недостатка солнца

По словам эксперта, нехватка УФ-лучей вызывает серьезные проблемы

Диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что недостаточное количество солнечного света приводит к дефициту витамина D3 в организме. По словам эксперта, это может обернуться хрупкостью костей, медленным ростом волос и ногтей, а также проблемами с суставами. Кроме того, специалист считает, что из-за нехватки УФ-лучей активизируется кариес и плохо срастаются переломы.

Анжелика Дюваль подчеркнула, что осенние и зимние эпидемии ОРВИ тоже связаны с недостатком солнца. В приземном слое воздуха исчезает озон, а без него вирусы и бактерии, вызывающие сезонные заболевания, чувствуют себя вольготно и начинают активно распространяться.

Также диетолог сообщила, что в зимнее время в организме снижается количество гормона мелатонина. Его недостаток приводит к постоянной сонливости, разбитости и усталости.

Рассказала эксперт и о том, как справится с этими состояниями. По словам Анжелики Дюваль, следует налегать на спорт и правильно питаться. Именно это укрепит ваш иммунитет, сообщила диетолог.

Ранее эксперт рассказал, как понять, что пора обращаться к эндокринологу.