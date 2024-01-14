Как понять, что пора обратиться к эндокринологу?

Как понять, что пора обратиться к эндокринологу?
Фото: www.unsplash.com
Нельзя игнорировать "тревожные звоночки"

Когда с нашим организмом что-то не так, он обязательно даёт нам об этом знать с помощью сигналов. Однако проблемы с эндокринной системой достаточно легко пропустить, ведь, порой, сигналы о сбое в ее работе так схожи с типичными симптомами переутомления, усталости или стандартных проблем с самочувствием, которые мы можем испытывать каждый день по разным причинам. Как понять, что пора обратиться к эндокринологу, спросили у врача-эндокринолога, эксперта в диагностике и лечении заболеваний щитовидной железы Степана Шупарского.

Как понять, что нужен именно эндокринолог?

Если у пациента болит горло, то он идёт к отоларингологу, если беспокоит сердце, то записывается к кардиологу, но вот понять, что пора обратиться к эндокринологу, на самом деле, не так просто. 

“Исходя из своей многолетней практики, скажу, что часто к нам пациенты поступают от других врачей, например, от терапевта или семейного врача, который понимает, что, вероятно, есть проблема с эндокринологией. Это связано с тем, что симптомы эндокринных проблем неспецифичны” – утверждает эксперт.

Сигналы о проблемах в работе эндокринной системы, как правило, не особо отличаются от типичных симптомов, которые встречаются у каждого из нас ежедневно. Например, головная боль, слабость, усталость, нехватка сил, боли в животе, нерегулярный менструальный цикл, нарушение работы сердца, плохая память, ухудшение состояния кожи и волос – любой из перечисленных симптомов может быть свидетельством эндокринных проблем. Данная неспецифичность симптомов, как раз, приводит к тому, что к эндокринологам обращаются поздно, и часто пациенты проделывают долгий путь прежде, чем попасть в нужный кабинет, к нужному специалисту и разобраться в корне проблемы. По этим причинам к врачу-эндокринологу чаще всего попадают уже с запущенными случаями. 

“Вы удивитесь, но иногда пациенты используют интернет и просто в поисковой системе ищут свои симптомы и там находят, что это может быть эндокринология. Иногда даже ставят сами себе сложные диагнозы. Например, у меня была девушка, у которой начали увеличиваться губы, поменялся размер стопы, из-за чего ей пришлось сменить размер обуви. Она сама через интернет разобралась, что увеличение конечностей это сигнал о таком серьезном заболевании, как опухоль гипофиза, когда увеличивается гормон роста. В зрелом возрасте это приводит к тому, что у человека растут кости, расширяются внутренние органы, в том числе сердце – очень опасное заболевание. Но девушка сама поставила себе диагноз и сама пришла к тому, чтобы обратиться к эндокринологу”, – рассказывает Степан Шупарский.

Когда обратиться к эндокринологу?

Эксперт в диагностике и лечении заболеваний щитовидной железы Степан Шупарский выделяет один из самых частых сигналов к тому, чтобы записаться на приём к эндокринологу – нехватка сил, усталость, которые не имеют видимых причин. Если вы заметили за собой, что стали тяжело вставать по утрам, отмечаете быструю утомляемость, отсутствие жизненной энергии, а ваша работоспособность резко снизилась, то стоит подумать об эндокринных заболеваниях:

“Существует несколько эндокринных заболеваний, которые проявляются именно с такими симптомами. Например, снижение работы щитовидной железы, гипотиреоз, а также снижение работы надпочечников, надпочечниковая недостаточность. Так что если вы заметили за собой такие симптомы, как общая усталость, недомогание, слабость, нехватка сил, следует незамедлительно записаться на консультацию к эндокринологу, который произведет первичный осмотр и назначит необходимые анализы”, – подчеркивает специалист.

Еще одна важная причина для обращения к специалисту по эндокринным заболеваниям – генетическая предрасположенность. Эндокринные заболевания очень часто имеют в своей основе предрасположенность, наследственность. Поэтому если в семье когда-либо, у кого-либо были заболевания такого характера, доктор Шупарский рекомендует пройти профилактический осмотр у эндокринолога по достижении совершеннолетия, особенно это касается женщин, так как по статистике именно они чаще всего оказываются пациентами эндокринологов:

“В 20-30 лет стоит проверить щитовидную железу, сдать кровь на сахар и держать эти моменты под контролем. Идти с опережением профилактически, зная имеющуюся генетику. Также могу рекомендовать консультацию с эндокринологом профилактически всем девушкам, которые планируют беременность”.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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