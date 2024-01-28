Почему нас тянет на соленую еду: вот в чем причина

Почему нас тянет на соленую еду: вот в чем причина
Фото: freepik.com
Врачи связывают избыточную тягу к соленостям с проблемами ЦНС

Желание съесть соленый огурчик или купить селедочки к картошке – совершенно нормально. Да и несоленый суп, скажем, здоровый человек есть не будет. Однако если порыв завернуть в отдел с солеными овощами возникает регулярно, впору насторожиться. На солененькое может тянуть не только из-за интересного положения и не только женщин.

Непрекращающееся желание "посолить" рацион вполне может свидетельствовать о нарушении водно-электролитного обмена, а также о недостатке хлорида натрия в крови. Это может обернуться поражением центральной нервной системы. Кроме того, нехватка хлорида натрия способна вызвать постоянное желание спать, обессиленность и вялость.

Да, соль очень важна для организма, особенно для ЦНС, но, как и любого продукта, ее должно быть в меру, иначе возможно появление сахарного диабета или других неприятных заболеваний. Впрочем, дефицит в организма соли тоже малоприятен, поскольку намекает о возможном поражении ЦНС и проблемах рефлекторной деятельности.

Обычно подобные проблемы бывают наследственными. Однако это не отменяет разумного подхода к здоровью и периодической проверки его, в том числе у эндокринолога.

Ранее мы рассказывали о реабилитации сахара в глазах врачей. Оказывается, полный отказ от этого продукта совершенно не полезен здоровью и может сильно навредить.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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