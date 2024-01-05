Как восстановить режим сна к концу праздников: советы врача

Отоспаться в запас невозможно, поэтому из праздничной расслабленности надо выходить постепенно

Длинные новогодние каникулы многим сбивают привычный режим. Особенно тем, кто не высыпался долгое время. Дефицит сна в первые дни приводит к тому, что человек пытается отоспаться за несколько недель сразу. Однако одним рывком переключить каникулярную расслабленность на рабочий ритм невозможно, считают врачи.

Сомнологи говорят, что отсыпаться можно максимум пару дней. На третий день организм, взявший себе нужное количество отдыха, будет просыпаться сам и получится максимум поваляться в постели. А это значит, что люди начинают ложиться и вставать сильно позже привычного, и с началом рабочих дней оказывается, что режим сместился и восстановить его сложно.

С возвратом к рабочему графику проблемы со сном возобновятся. Такой эффект сомнологи сравнивают с джетлагом из-за дальних перелетов. В итоге сбившийся режим приведет к бессоннице, которая со временем станет хронической. Помимо позднего отхода ко сну, не на пользу организму идут кофеин и алкоголь, а также снижение почти до нуля у многих физической активности.

Чтобы такого не случилось, надо придумать занятие на каникулы. Как минимум – регулярно выходить на улицу, чтобы подышать свежим воздухом. А уже с третьего январского дня идеально вернуться в обычный график или хотя бы просыпаться не более чем на два часа позже рабочего дня.

Если грамотно построить режим каникул не вышло, то хотя бы за три дня до начала рабочей недели неплохо просыпаться пораньше предыдущих выходных. И, конечно, снизить потребление кофеина или алкоголя, а лучше отказаться совсем. Не стоит забывать и о физической активности.

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