Как не переесть в новогодние праздники: главные секреты стройности

Как не переесть в новогодние праздники: главные секреты стройности
Фото: timolina/Freepik
Соблюдайте эти рекомендации, и ваша фигура не пострадает

Праздничный стол в Новый год обычно ломится от вкуснейших блюд. Но в угоду вкусу нельзя забывать о мере, здоровье и фигуре. Нутрициолог Дарья Русанова поделилась простыми советами, как не переесть за праздник.

Главное правило – принимать пищу только по настоящему голоду, а не по привычке или эмоциям. Также важно тщательно пережевывать каждый кусок – это даст мозгу сигнал о насыщении и поможет остановиться вовремя.

Кроме того, чем разнообразнее блюда на столе по вкусовой гамме, тем больше удовольствия от еды получает человек. Поэтому стоит позаботиться о богатом ассортименте. В то же время, не стоит готовить "ведра" одних и тех же блюд: пусть меню будет разнообразным, но порции – умеренными. 

Не ставьте цель после праздников сесть на диету. Это только усилит желание объедаться в преддверии "строгих будней". Позаботьтесь о правильной атмосфере и сервировке стола. Приглушенный свет и маленькие тарелки тоже помогут не переборщить с порциями.

Ранее мы называли обязательное для новогоднего стола блюдо.

Источник: Вечерняя Москва ✓ Надежный источник
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