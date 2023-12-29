Хитрый способ поможет защитить желудок в новогодние праздники

Хитрый способ поможет защитить желудок в новогодние праздники
Фото: www.unsplash.com
Обильная еда и возлияния могут подорвать здоровье

Новогодние праздники для жителей нашей страны всегда были возможностью ни в чем себе не отказывать и предаваться чревоугодию. Также многие любят расслабиться с бокальчиком горячительного напитка. Для того чтобы такие веселые выходные не подорвали работу желудочно-кишечного тракта, можно придерживаться некоторых способов по защите организма.

Советами поделился известный российский врач Алексей Парамонов. В первую очередь, эксперт отметил, что в периоды, когда человек позволяет себе переедать, важно много времени проводить на улице на свежем воздухе, это помогает работе желудочно-кишечного тракта.

Также эксперт обратил внимание на хитрый способ помочь организму справиться с перееданием. Нужно обеспечить себе обильное питье, употреблять теплый морс или воду с лимоном. В целом, обилие жидкости поможет организму пережить длинные праздники, которые всегда сопровождаются пышными трапезами.

К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало, какие блюда запрещено ставить на стол в Новый год.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

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