Хитрый способ поможет защитить желудок в новогодние праздники

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Новогодние праздники для жителей нашей страны всегда были возможностью ни в чем себе не отказывать и предаваться чревоугодию. Также многие любят расслабиться с бокальчиком горячительного напитка. Для того чтобы такие веселые выходные не подорвали работу желудочно-кишечного тракта, можно придерживаться некоторых способов по защите организма.
Советами поделился известный российский врач Алексей Парамонов. В первую очередь, эксперт отметил, что в периоды, когда человек позволяет себе переедать, важно много времени проводить на улице на свежем воздухе, это помогает работе желудочно-кишечного тракта.
Также эксперт обратил внимание на хитрый способ помочь организму справиться с перееданием. Нужно обеспечить себе обильное питье, употреблять теплый морс или воду с лимоном. В целом, обилие жидкости поможет организму пережить длинные праздники, которые всегда сопровождаются пышными трапезами.
К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало, какие блюда запрещено ставить на стол в Новый год.
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