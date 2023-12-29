Какие блюда запрещено ставить на стол в Новый 2024 год Зеленого Дракона

Какие блюда запрещено ставить на стол в Новый 2024 год Зеленого Дракона
Фото: unsplash.com
Больше всего символ будет против мясных угощений из кролика

Каждая хозяйка старается удивить домашних вкусными и оригинальными блюдами на праздничном столе. Но если хочется еще и привлечь удачу, достаток, то важно не расстроить угощениями и главный символ Нового 2024 года. Женский журнал "Клео.ру" рассказал, что категорически запрещается ставить на стол перед приходом года Зеленого Дракона. 

Не стоит готовить блюдо из кролика. Дело в том, что, согласно китайской легенде, однажды символ года помог животному в беде. Тот, в свою очередь, его отблагодарил. С тех пор между ними хорошие отношения, поэтому Дракон не терпит, когда кроликам наносят вред.

Копчености символ 2024 года тоже не любит. Он предпочитает употреблять мясо свежим, поэтому чрезмерная обработка специями ему не нравится. 

Десерты и салаты с киви важно исключить. Лучше отдать предпочтение яблокам, апельсинам, грушам. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, когда правильно убирать новогоднюю елку.

Источник: Клео.ру
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