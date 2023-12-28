Привлечь удачу и достаток: когда нужно убирать новогоднюю елку

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Праздничная елка издревле считается одним из важнейших символов встречи Нового года. Однако все хорошее когда-нибудь кончается, закончились и новогодние каникулы. Вскоре вечно зеленую придется выбросить. При этом данное действие нужно осуществлять с умом, тогда можно обеспечить себе богатый год.
Согласно народным поверьям, зеленую красавицу следует выпроводить из дома до важного религиозного торжества – Крещения. Известно, что православные отмечают этот праздник 19 января. Впрочем, многие специалисты по космическим объектам уверяют, что нельзя обходить своим вниманием наступление Нового года по Восточному календарю. Это торжество отмечают 12 февраля, и елка должна оставаться дома.
Для того, чтобы привлечь в семью богатство, можно схитрить. До 19 января елку следует избавить от игрушек и выставить на балкон. А вот после 12 февраля зеленую красавицу уже можно выбросить.
Выполнение особого ритуала при "раздевании" новогоднего дерева может обеспечить безбедный год и привлечь удачу. Начать нужно с круглых игрушек. После них можно убирать остальные украшения, а также дождик, мишуру и гирлянды. В самую последнюю очередь следует снимать звезду.
Нести елку на улицу нужно в светлое время суток. При этом необходимо представлять, что новогоднее дерево очень тяжелое. Когда выбросите елку, произнесите слово "фух".
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