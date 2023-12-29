Эксперт рассказал об опасности старых новогодних гирлянд

Эксперт рассказал об опасности старых новогодних гирлянд
Фото: unsplash.com
Именно из-за них в новогоднюю ночь пожары происходят чаще всего

В конце декабря окна многих квартир наполняются праздничным светом – появляются новогодние гирлянды, которые поднимают настроение всем окружающим. Однако это таит в себе опасность, особенно, если аксессуар не является новым. Об этом рассказал эксперт Максим Соколов.

Все новогодние атрибуты он условно разделил на две категории: те, которые провоцируют пожар, и те, которые легко воспламеняются. В идеальной ситуации соединять их не стоит, но Новый год явно к этому отнести нельзя. 

Довольно часто во время хранения у гирлянды может переломиться провод, сломаться вилка, прохудиться контакт – это способно приводить к искрению и, как следствие, пожарам. Эксперт утверждает, что обязательно все украшения нужно вынимать из розетки, когда отходите ко сну.

"Перегрузка электросетей является одной из самых распространенных причин пожаров в новогодние праздники", – говорит специалист.

Он также посоветовал проверять на исправность и новые гирлянды перед тем, как повесить их на елку или в квартире. Приобретать товар лучше в специализированных магазинах, поскольку там техника перед продажей всегда проверяется на безопасность.

Ранее "Утро.ру" рассказало, с каким дефектом не стоит покупать новогоднюю елку.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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