Врач раскрыла причину отеков по утрам

Дело вовсе не в соли, предупредил медик

Мало кто просыпается по утрам с внешностью сказочной принцессы. Растрепанные волосы и следы подушки на лице — это одно, другое дело, когда утреннее отражение в зеркале встречает вас отеками и кругами под глазами. Многие отмахиваются, мол, выпила слишком много воды на ночь. Однако кандидат медицинских наук Ирина Баранова предупредила, что причина может быть гораздо глубже, чем кажется.

Медик сообщила, что, употребляя нормальное количество соли, отеки не возникают. Чтобы разобраться в проблеме, в первую очередь следует заглянуть в свой рацион. Если большую часть времени человек питается консервами и покупными полуфабрикатами, которые обильно засыпают специями, то, вероятно, в организме избыток соли.

Также Баранова добавила, что отеки возникают у людей с недостатком белка в организме или переизбытком углеводов. По словам доктора, следует сбалансировать питание и минимизировать количество сладостей.

Впрочем, все эти советы не помогут, если у вас проблемы с щитовидной железой. В первую очередь следует исключить гипотиреоз, предупредила Ирина Баранова. Заболевание тоже вызывает отеки, а также проявляется слабостью, сонливостью и увеличением веса.

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