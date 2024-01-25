Какие продукты вызывают рак желудка: списком поделился онколог

Какие продукты вызывают рак желудка: списком поделился онколог
Фото:unsplash.com
Врач сообщил, что россияне едят их каждый день

Рак желудка – страшное заболевание, которое часто вызвано неправильным питанием. Онколог Александр Серяков сообщил, что достаточно изменить пищевое поведение, чтобы минимизировать риск развития опасной болезни.

По мнению доктора, начать стоит с красного мяса. Его лучше не есть вообще либо максимально снизить количество, так как оно неблагоприятно влияет на пищеварение. Содержащиеся в нем канцерогены, по словам онколога, вызывают мутацию, что впоследствии ведет к раку ЖКТ. 

Также Серяков сообщил, что минимизировать риск появления онкологии поможет отказ от алкоголя. Многие пренебрегают этим, считая, что бокал вина не повредит. Однако медик уверен, что этанол и метанол, которые есть почти во всех спиртных напитках, очень вредны для пищеварения. 

В категорию нежелательных продуктов доктор определил острое, соленое, кетчупы, майонезы и консервы. По словам Александра, они содержат нитриты и хлористый калий, которые при частом попадании в организм разжижают желудочный сок. Александр предостерег, что со временем есть риск появления язвы, а затем и рака. 

Доктор Серяков рассказал, что обезопасить себя можно, просто питаясь правильно. Для этого нужно есть много свежих овощей и фруктов, мягкие малосольные сыры и рыбу. 

Ранее стало известно, какие сладости запрещено есть абсолютно всем. 

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
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