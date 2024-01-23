Какие сладости запрещено есть абсолютно всем

Какие сладости запрещено есть абсолютно всем
Фото: freepik.com
Они являются крайне опасными для человеческого организма

Зависимость от сладкого встречается повсеместно. Многим невероятно тяжело отказать себе в конфетах, тортах, шоколадках, хотя давно известно, что никакой пользы для здоровья они не принесут. Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова рассказала, какие десерты запрещено есть абсолютно всем, поскольку они могут серьезно навредить организму.

На первом месте – пончики, чак-чак и хворост. Главная опасность их состоит в том, что предварительно эти сладости нужно обжарить во фритюре. Употребление этих десертов дает слишком сильную нагрузку на поджелудочную железу и печень, растет риск развития сахарного диабета.

Шипучие конфеты полезными назвать сложно, поскольку они могут привести к травмам пищевода. А кислота, содержащаяся в них, негативно воздействует на слизистую желудка. 

Злаковые батончики, вопреки устоявшемуся стереотипу, что это полезный перекус, тоже вредны. Нередко они содержат трансжиры, ароматизаторы и другую химию. По калорийности они могут заменить полноценный обед, а по объему добавленного сахара стать главной причиной проблем с ЖКТ.

Ранее диетологи рассказали, что популярные у россиян продукты оказались невероятно вредными.

Источник: АиФ
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