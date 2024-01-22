Популярные у россиян продукты оказались невероятно вредными

Эксперт рассказала, что не стоит есть, чтобы сохранить здоровье и фигуру

Диетолог Татьяна Селезнева рассказала, какие продукты вредят здоровью россиян. Эксперт сообщила, что они есть в рационе почти каждого жителя страны, но мало кто знает о невероятном вреде такого питания.

Так, специалист призвала исключить из рациона колбасные изделия, рафинированный сахар, соевый соус, снеки и полуфабрикаты. Селезнева назвала эти продукты "пищевым мусором". Она рассказала, что из-за вредных добавок и канцерогенов такое питание нанесет непоправимый вред не только фигуре, но и здоровью.

Врач отметила, что следует взять за привычку питаться полезно. Например, рыба, нут, много зеленых овощей принесут куда больше пользы. На десерт Татьяна предлагает съедать греческий йогурт или финики.

А вот от сладкого специалист отказываться не советует — гораздо быстрее сорветесь на вредную еду, уверена Селезнева. Также она отметила, что важно планировать свое питание на весь день и пить воду перед приемом пищи. Важно, по мнению диетолога, выбирать правильную посуду и есть в тишине.

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