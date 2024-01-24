Окна перестанут потеть: простая ловушка избавит от конденсата

Окна перестанут потеть: простая ловушка избавит от конденсата
Фото:unsplash.com
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Когда на улице морозы, а в помещении тепло, на окнах часто образуется конденсат. Особенно актуальна эта проблема в регионах с повышенной влажностью воздуха. В домах и квартирах, где окна запотевают, часто появляется плесень и другие неприятные последствия. 

Специалисты советуют купить осушитель воздуха и забыть о проблеме. Однако стоит такой "гаджет" немало. Рекомендуем сделать ловушку для влаги самостоятельно. 

Все, что нам понадобится  —  это соль. Ее нужно насыпать в небольшой контейнер примерно наполовину  и установить на окно. Вы удивитесь, но конденсата на окнах станет в разы меньше, а то и вовсе влага исчезнет.

Все дело в том, что соль – это отличный сорбент, который будет впитывать в себя всю воду с ваших окон. Чем сильнее стекла запотевают, тем больше контейнер с солью должен быть. Обратите внимание, что кристаллы иногда нужно менять. Они будут становиться влажными из-за впитанной влаги. 

Ранее мы рассказали о способе, который избавит вас от сквозняков в доме или квартире. Нужно проделать всего один простой трюк. 

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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