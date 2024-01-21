Эти методы сделают банные полотенца мягкими и пушистыми

Раскрываем секреты стирки полотенец дома, чтобы они стали мягкими и пушистыми

Многие женщины время от времени посещают СПА. Приятно, когда в милой атмосфере занимаются здоровьем и красотой, и выходит оттуда преобразившаяся красавица. Одна из деталей, делающих атмосферу СПА-салона неповторимой, – пушистые и нежные полотенца, ласкающие расслабленное после массажа или обертывания тело. Как сделать такие же мягкие и пушистые банные полотенца дома, знали еще наши мамы, домашними средствами приводящие жесткую при стирке ткань в нужное состояние.

Все та же привычная сода – один из инструментов, придающих пушистость полотенцам. Полстакана в отсек для порошка, и затхлости не будет (которая часто появляется, если бросить полотенца в корзину влажными), да еще и пыль с химикатами с волокон исчезнут.

А если хочется, чтобы полотенце после стирки еще и пахло вкусно лавандой или лимоном, например, не стоит покупать фабричные кондиционеры – они не полезны, ибо обволакивают ворсинки ткани, удерживая бактерии и не давая впитывать влагу, что есть основная функция полотенца. С этим бороться просто: полстакана столового уксуса в отсек для кондиционеров. А несколько капель эфирного масла туда же придадут желанный аромат ткани.

Перед стиркой неплохо бы встряхнуть полотенца, чтобы раскрытые волокна впустили моющее средство. Перед развешиванием для сушки встряхните еще раз, а отжимать полотенца лучше на слабых или средних оборотах. Эксперты не рекомендуют также стирать вместе хлопковые полотенца и из микрофибры – она притягивает волокна хлопка.

Еще одна деталь: стирать полотенца лучше всего на 30 градусах, а не 60, как советуют для хлопка. И набивать барабан вплотную не стоит, так вода лучше циркулирует. Пять больших полотенец на 7-килограммовый барабан – идеально. Да, и если в вашей квартире жесткая вода, не забудьте средства для смягчения. Ну и, конечно, обязательна ежемесячная чистка машинки, чтобы грязь из резиновой манжеты и барабана не попала на вещи.

Последняя хитрость: складывать полотенца стопкой не полезно: нижние в итоге станут плоскими и жесткими. Стопку можно поставить в шкаф вертикально, ребром. Выглядит странно, но сохраняет мягкость.

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