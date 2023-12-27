Две ложки этого средства киньте прямо в барабан стиралки: удивитесь результату

Посеревшие вещи снова ослепят белизной благодаря этому дешевому компоненту, добавленному при стирке

Многочисленные стирки, даже самыми дорогими моющими средствами, придают белым вещам серый оттенок. Сияющая кипенно-белая одежда быстро перестает быть таковой. Обидно и не хочется выбрасывать любимые рубашки или белье? Рассказываем, как вернуть снежную белизну с помощью простейшего копеечного средства.

Даже если белоснежные рубашки или платья потеряли оттенок цвета снега на горных вершинах, не спешите выбрасывать их или определять "на тряпки". Элементарный лайфхак восстановит первоначальную белизну без всякой магии. Для этого необходимо насыпать в мерный стаканчик по одной столовой ложке средств, которые есть на кухне у каждой хозяйки: каменная соль и пищевая сода. Стаканчик со смесью положите в барабан стиральной машины прямо на вещи и запустите привычный цикл стирки.

Секрет этого волшебного метода прост: чаще всего в стиральные машинки подается жесткая вода, которая плохо растворяет моющие средства, если те в виде порошка. Данная же смесь благодаря соде смягчит воду, а также усилит в разы эффективность стирального порошка. А с желтизной и серостью одежды отлично справится сода. И на веревках сушилки вновь засияют снежной белизной любимые наряды.

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