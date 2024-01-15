Как убрать вонь в стиральной машине: дешевый способ

Неприятный запах может остаться и на одежде

Современный человек уже не способен представить нормальную, комфортную жизнь без стиральной машинки. Этот агрегат для очистки вещей от грязи есть в каждой квартире. Однако все приборы требуют внимания и заботы. Иногда стиральная машинка начинает источать очень неприятную вонь, вызванную появлением плесени. К счастью, есть недорогой способ быстро справиться с этой проблемой.



Обычно плесневелый грибок заводится на резинке стиральных машинок. Его разрастание может серьезно навредить не только технике, но и одежде. Появление плесневелого аромата на любимом платье или рубашке расстроит любого человека. Грибок заводится из-за того, что в стиральной машинке подолгу бывает влажно – редкая хозяйка насухо протирает барабан после стирки.



Конечно, на магазинных прилавках представлено огромное количество средств, которые можно использовать в борьбе с плесенью. Однако частенько они обходятся в копеечку. Если есть желание сэкономить, можно порыться в кухонных шкафчиках, наверняка там найдется лимонная кислота или уксус 9%.



Именно эти дешевые средства могут быстро избавить машинку от грибка и вони. Лимонную кислоту нужно развести в теплой воде и протереть резинки. Уксус используем также. Эту процедуру лучше проводить один раз в два месяца.



К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало, как "полезный" совет из интернета сломал стиральную машинку.

