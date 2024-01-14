Куда правильно засыпать стиральный порошок: ответ удивит

Эксперты предупреждают, что для разных средств и методов стирки существуют свои правила

Казалось бы, что сложного: загрузить белье, выбрать режим стирки, залить или засыпать моющее средство и нажать кнопку. Однако есть нюансы, которые могут серьезно повлиять на результат.

Есть версия, что если засыпать порошок прямо в барабан, то вещи отстираются лучше. Однако этот вариант годится только для капсульных, таблеткообразных или гелеобразных средств. Сыпучие порошки лучше все же в отсек. У насыпания порошка в барабан есть свои плюсы: экономия, потому что в этом случае меньше расход порошка и чистый лоток. Однако это сработает в том случае, если не используется кондиционер, потому что он все равно оставляет в лотке следы и даже плесень.

Из минусов – часть порошка растворяется при наборе воды, поэтому тратится больше средства. А также при стирке темного белья не стоит сыпать порошок в барабан, так как большинство марок содержат либо отбеливатель, либо пятновыводитель – а значит, на одежде останутся следы.

Не стоит сыпать порошок в барабан, если у вас режим предварительной стирки. Потому что после предварительного этапа машинка сольет воду и основной этап просто прополощет вещи в воде, уже без моющего средства. Да, и ни за что не добавляйте в барабан кондиционер, он "вступает" в стирку уже на финальном этапе, поэтому его лучше лить в лоток. Тем более не стоит лить ополаскиватель на вещи – точно так же, Как и от порошка, могут остаться разводы.

Любителям пользоваться капсулами для стирки стоит помнить, что в этом случае у белья будет резкий запах (часто с ароматом бывают и ополаскиватели), поэтому ориентироваться лучше на собственное восприятие, многие не выносят сильных ароматов.

Если вы используете при стирке хозяйственное мыло, его сыпать лучше в барабан, чтобы не забили кювету частицами крупной структуры. А кальцинированная сода как раз лучше подействует, засыпанная в лоток, поскольку растворится и простирает белье гораздо лучше.

Ранее мы писали, какие вещи строго запрещено стирать в машинке, иначе ее придется выбросить.

