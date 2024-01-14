Куда правильно засыпать стиральный порошок: ответ удивит

Куда правильно засыпать стиральный порошок: ответ удивит
Фото: unsplash.com
Эксперты предупреждают, что для разных средств и методов стирки существуют свои правила

Казалось бы, что сложного: загрузить белье, выбрать режим стирки, залить или засыпать моющее средство и нажать кнопку. Однако есть нюансы, которые могут серьезно повлиять на результат.

Есть версия, что если засыпать порошок прямо в барабан, то вещи отстираются лучше. Однако этот вариант годится только для капсульных, таблеткообразных или гелеобразных средств. Сыпучие порошки лучше все же в отсек. У насыпания порошка в барабан есть свои плюсы: экономия, потому что в этом случае меньше расход порошка и чистый лоток. Однако это сработает в том случае, если не используется кондиционер, потому что он все равно оставляет в лотке следы и даже плесень.

Из минусов – часть порошка растворяется при наборе воды, поэтому тратится больше средства. А также при стирке темного белья не стоит сыпать порошок в барабан, так как большинство марок содержат либо отбеливатель, либо пятновыводитель – а значит, на одежде останутся следы.

Не стоит сыпать порошок в барабан, если у вас режим предварительной стирки. Потому что после предварительного этапа машинка сольет воду и основной этап просто прополощет вещи в воде, уже без моющего средства. Да, и ни за что не добавляйте в барабан кондиционер, он "вступает" в стирку уже на финальном этапе, поэтому его лучше лить в лоток. Тем более не стоит лить ополаскиватель на вещи – точно так же, Как и от порошка, могут остаться разводы.

Любителям пользоваться капсулами для стирки стоит помнить, что в этом случае у белья будет резкий запах (часто с ароматом бывают и ополаскиватели), поэтому ориентироваться лучше на собственное восприятие, многие не выносят сильных ароматов.

Если вы используете при стирке хозяйственное мыло, его сыпать лучше в барабан, чтобы не забили кювету частицами крупной структуры. А кальцинированная сода как раз лучше подействует, засыпанная в лоток, поскольку растворится и простирает белье гораздо лучше.

Ранее мы писали, какие вещи строго запрещено стирать в машинке, иначе ее придется выбросить.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
По теме

Охамевшая Сердючка получила по заслугам

Артисту надавали по шапке за границей

Простой тест на эрудицию: оцените свой кругозор

Проверьте свои познания

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей