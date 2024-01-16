Вот почему дома так холодно: простейший трюк избавит от сквозняков в квартире

Вот почему дома так холодно: простейший трюк избавит от сквозняков в квартире
Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Подручных средств хватит с лихвой

Лютые морозы на улице, кажется, добрались не только до наших костей, но и до наших батарей, которые словно бы и не спасают квартиру от бушующей зимы. Правда такова, что при столь аномальных морозах отопления не хватает. Гуляющий за окном ветер пробирается по щелям в квартиру, заставляя содрогаться от холода. Рассказываем, как решить эту проблему.

Как правило, дверной сквозняк напрямую связан с неправильной установкой двери. Проверить ее прижим можно с помощью обыкновенного листа бумаги. Зажмите его дверью и закройте замок. Листок легко вытаскивается? В таком случае можете быть абсолютно уверены: причиной сквозняка стал низкокачественный прижим.

Для того, чтобы решить проблему, необходимо выровнять дверной косяк и улучшить прижим. Возьмите в руку молоток и дощечку с небольшой толщиной. 2-3 сантиметров будет вполне достаточно.

Прикладываем доску к косяку и начинаем бить по ней молотком. Бейте с ощутимой силой, однако следите за целостностью полотна с дверной коробкой. Прижим станет плотнее, и никакого сквозняка теперь не будет. Теперь можете проверить зажим: лист вытащить не получится.

А ранее мы рассказывали, что делать, если примерзла дверь в машине.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
По теме

Агутин публично обратился к Варум на фоне слухов о разводе

Судьба артистов сильно интересует прессу

Рената Литвинова и Земфира* эмоционально помирились на глазах у толпы

Это произошло на концерте в Пхукете

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей