Вот почему дома так холодно: простейший трюк избавит от сквозняков в квартире

Подручных средств хватит с лихвой

Лютые морозы на улице, кажется, добрались не только до наших костей, но и до наших батарей, которые словно бы и не спасают квартиру от бушующей зимы. Правда такова, что при столь аномальных морозах отопления не хватает. Гуляющий за окном ветер пробирается по щелям в квартиру, заставляя содрогаться от холода. Рассказываем, как решить эту проблему.

Как правило, дверной сквозняк напрямую связан с неправильной установкой двери. Проверить ее прижим можно с помощью обыкновенного листа бумаги. Зажмите его дверью и закройте замок. Листок легко вытаскивается? В таком случае можете быть абсолютно уверены: причиной сквозняка стал низкокачественный прижим.

Для того, чтобы решить проблему, необходимо выровнять дверной косяк и улучшить прижим. Возьмите в руку молоток и дощечку с небольшой толщиной. 2-3 сантиметров будет вполне достаточно.

Прикладываем доску к косяку и начинаем бить по ней молотком. Бейте с ощутимой силой, однако следите за целостностью полотна с дверной коробкой. Прижим станет плотнее, и никакого сквозняка теперь не будет. Теперь можете проверить зажим: лист вытащить не получится.

А ранее мы рассказывали, что делать, если примерзла дверь в машине.