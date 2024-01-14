Как не отдать деньги мошенникам в сфере обучения?

На законодательном уровне пока не осуществляется контроль качества онлайн-курсов

После затяжного периода коронавирусной инфекции, когда все одновременно перешли на удаленную работу и домашнее обучение, стали массово появляться дистанционные курсы. Они быстро обрели максимальную популярность и являются востребованными до сих пор, ведь это так удобно, когда можно освоить профессию программиста, веб-дизайнера, научиться медитировать или готовить не выходя из дома. Сейчас это настолько популярная тема, что деньги на обучениях готовы зарабатывать абсолютно любые люди, ведь это бизнес фактически без вложений.

Сегодня купить курс можно у любого блогера в соцсетях, у любого человека, который позиционирует себя как эксперта, и даже при университетах продаются онлайн-курсы, на которых можно освоить новую профессию за пару недель. Вместе с тем, на просторах глобальной сети массово возникли онлайн-школы, репетиторы и эксперты по подготовке школьников к ЕГЭ. Их настолько много, что выпускники школ и их родители, приступая к поиску репетитора по подготовке к экзаменам, теряются в выборе.

Опасность заключается в том, что на законодательном уровне пока не осуществляется контроль качества такого рода обучений, а поэтому приобретая курс мы не получаем гарантию его качества. Нет уверенности в том, что после такого курса мы действительно получим знания, нужную нам информацию от профессионала и реально окупим наши затраты на обучение. По сути, приобретая онлайн-обучение, мы покупаем кота в мешке, ведь нет никакой гарантии, что после оплаты курса с вашей стороны, менеджер, который с вами вел беседу в мессенджере, не пропадет без вести или не подсунет вам негодную для обучения программу, которая не даст никаких результатов.

Особенно это актуально для старшеклассников, которые готовятся к экзаменам и у которых на счету каждая минута, поэтому хочется не ошибиться с выбором репетитора или онлайн-школы, чтобы успешно сдать экзамены и поступить в желаемый ВУЗ.

Как не нарваться на мошенников и выбрать хорошего репетитора знает эксперт, руководитель онлайн-школы “Зачётный курс” Светлана Леонидовна Шмонина.

1. Внимательно читать договор

Социальные сети пестрят красивыми предложениями онлайн-курсов стоимостью по полмиллиона рублей, которые авторы великодушно предлагают купить в рассрочку, клятвенно обещая, что курс обязательно окупится уже после первой недели обучения. Чтобы не нарваться на мошенников, первое, что необходимо сделать, когда выбираем такой курс, репетитора или просто любое обучение в онлайн-сфере, это внимательно ознакомиться с договором, он обычно доступен к просмотру во время оплаты. Сервис предложит нажать галочку, что мы ознакомлены с договором оферты, и вот, как раз, ваш шанс ознакомиться с условиями договора. Если в этом договоре указано, что возврата стоимости обучения нет после оплаты, то сразу нужно отменять свой выбор и отменять запись на данное обучение, потому что, если вам что-то не понравится, то вы сможете вернуть свои деньги только через суд, потратив кучу своего времени и денег на судебные издержки. Именно поэтому проще не покупать. Если в договоре сказано, что возврата нет, то это первый признак, что эти люди либо не знают законы, либо делают вид, что не знают и обманывают своих клиентов.

2. Проверить дипломы и сертификаты преподавателя





Второе, на что необходимо обратить внимание – дипломы и сертификаты того эксперта, у которого вы планируете учиться. Если мы хотим учиться в IT, то этому должен обучать человек, который имеет образование в этой сфере. Если мы выбираем репетитора по математике, то мы должны выбирать преподавателя с дипломом учителя и педагогическим опытом. Если это репетитор по подготовке к ЕГЭ, то хорошо, если у него есть опыт работы в экспертной комиссии.

3. Проверить отзывы на достоверность

Вас должны насторожить отзывы, если вы не видите имена и фамилии людей, которые поделились своим мнением. Кроме того, вы можете связаться с авторами отзывов лично, чтобы пообщаться воочию, задать интересующие вопросы и убедиться в том, что отзывы являются достоверными. Если нет возможности связаться с авторами, то это тоже должно смутить, так как часто продавцы курсов и онлайн-обучений заказывают подставные отзывы у специальных агентств. Чтобы не нарваться на мошенников и не отдать им свои деньги напрасно, у вас обязательно должны быть надежные доказательства качества обучения и лучший способ их получить – связаться с авторами отзывов и получить подтверждение их достоверности.

4. Бесплатные занятия



Для того чтобы понять, насколько вам подходит преподаватель и его формат обучения, мы должны познакомиться с этим человеком, с его ценностями, манерой выстраивать занятия и методами обучения. Лучше всего это можно определить на пробном занятии. Все добросовестные преподаватели обычно сами предлагают пробное занятие в качестве бесплатного бонуса, ведь им важна репутация и, кроме того, им важно привлечь нового ученика, а сделать это с помощью бонусного занятия – очень легко.





5. Внимательно изучите сайт курсов или преподавателя

Иногда с помощью сайта можно многое понять об услугах репетитора или онлайн-школы. Обратите внимание на то, как давно этот сайт сделан, есть ли отзывы учеников, насколько они достоверны, как подробно расписаны механизмы обучения на сайте, есть ли электронные сертификаты, насколько давно существует это обучение.

Если курсы хорошие и преподаватель добросовестный, то ему нечего скрывать и он будет максимально открыт с посетителями своего сайта. Если это онлайн-школа, то не поленитесь проверить её название в Сети, потому что, иногда, чтобы уйти от негативных отзывов и скверной репутации, владельцы инфобизнеса просто делают ребрендинг, меняют название, переделывают сайт и позиционируют себя как новая школа с хорошей репутацией. Сейчас в интернете это все можно проверить и убедиться в истинных намерениях преподавателя, качестве обучения и надежности курса. Главное не лениться и проверять информацию в разных источниках.

