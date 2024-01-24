Один спиртной напиток нарушает работу всех органов и систем

Алкоголь очень сильно вредит здоровью

О вреде горячительных напитков много говорить не стоит, все хорошо понимают, что чрезмерное употребление алкоголя ведет к самым плачевным последствиям. Оказалось, что слабоалкогольные напитки тоже очень вредны.



Так, любимое многими пиво способно нарушить работу всех органов и систем организма. Такой информацией с общественностью поделилась врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".



Опытный эксперт отметила, что кажущееся многим безопасным пиво может привести к циррозу, гепатиту, раку и другим страшным заболеваниям, отмечает "Радио 1".



К слову, злоупотребление алкоголем назвали одной из причин, почему мужчины живут меньше женщин. Об этом сообщает телеканал "360".

