Стало известно о причинах частых простуд

Стало известно о причинах частых простуд
Фото:unsplash.com
Медики дали рекомендации, как побороть вирус

Многие привыкли, что в межсезонье на всю семью сваливается ОРВИ. Однако одно дело, когда болезнь настигает пару раза в год, и совершенно другое, когда человек заболевает каждый месяц. Как завершить нескончаемый поток насморка, кашля и температуры, рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

Доктор сообщил, что если однажды вирус попадет в организм человека с ослабленным иммунитетом, то так и будет "гулять" вызывая постоянные заболевания. Владимир привел в пример герпес, который то и дело появляется и пропадает на губах. 

Тем, кто часто страдает от сезонной  простуды, Болибок посоветовал обратиться в больницу, чтобы полностью обследоваться и выявить причину слабого иммунитета. Кроме того, доктор рекомендует помочь организму восстановиться с помощью витаминов. Иммунолог призвал не покупать препараты с большими дозами активных веществ, чтобы не вызвать передозировку. 

Упомянул доктор и так называемую "мимолетную" болезнь, которая, по словам Владимира,  признак хорошей иммунной системы. Она проявляется состоянием, когда симптомы ОРВИ появились, но быстро исчезли. Это значит, что организм самостоятельно может справиться с вирусом. 

Ранее эксперты рассказали, что ни в коем случае нельзя есть во время простуды.

Источник: Вечерняя Москва ✓ Надежный источник
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