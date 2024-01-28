Стало известно о причинах частых простуд

Медики дали рекомендации, как побороть вирус

Многие привыкли, что в межсезонье на всю семью сваливается ОРВИ. Однако одно дело, когда болезнь настигает пару раза в год, и совершенно другое, когда человек заболевает каждый месяц. Как завершить нескончаемый поток насморка, кашля и температуры, рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

Доктор сообщил, что если однажды вирус попадет в организм человека с ослабленным иммунитетом, то так и будет "гулять" вызывая постоянные заболевания. Владимир привел в пример герпес, который то и дело появляется и пропадает на губах.

Тем, кто часто страдает от сезонной простуды, Болибок посоветовал обратиться в больницу, чтобы полностью обследоваться и выявить причину слабого иммунитета. Кроме того, доктор рекомендует помочь организму восстановиться с помощью витаминов. Иммунолог призвал не покупать препараты с большими дозами активных веществ, чтобы не вызвать передозировку.

Упомянул доктор и так называемую "мимолетную" болезнь, которая, по словам Владимира, признак хорошей иммунной системы. Она проявляется состоянием, когда симптомы ОРВИ появились, но быстро исчезли. Это значит, что организм самостоятельно может справиться с вирусом.

Ранее эксперты рассказали, что ни в коем случае нельзя есть во время простуды.