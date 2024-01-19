Почему Крещенские купания полезны именно россиянам

Почему Крещенские купания полезны именно россиянам
Фото: www.unsplash.com
Эксперт назвала неожиданную причину

Сегодня, 19 января, многие жители нашей страны отравятся нырять в ледяную прорубь. Некоторые сделали это уже в ночь с 18-го на 19-е. Традицию Крещенских купаний соблюдают немало россиян. Впрочем, многие считают это пережитком старины, да и серьезным ударом по здоровью. Однако выяснилось, что именно россиянам все же очень полезно окунуться в ледяную воду.

Любопытными умозаключениями поделилась нейропсихолог Карина Денисова. Эксперт подчеркнула, что сейчас, когда страна находится в достаточно сложной ситуации, такие экстремальные развлечения пойдут россиянам на пользу. Ныряние в прорубь позволит обновиться и избавиться от гнетущих негативных мыслей.

Денисова подчеркнула, что такой экстрим очень полезен для организма и помогает проще справляться со стрессовыми и кризисными ситуациями.

"В целом повышается психологическая выносливость организма. Купание также способствует выделению эндорфинов, которые улучшают настроение", – заверила эксперт.

К слову, ранее стало известно, какие продукты полезны при простуде.

Источник: Абзац ✓ Надежный источник
По теме

"Не интересует": Резник отказался от "Песни года" без вырезанных Киркорова и Лолиты

У композитора есть теперь дела поважнее

Слишком талантлив: Зарубина назвала причину лютой неприязни звезд к SHAMAN

Конкурентов на сцене не терпят

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей