Почему Крещенские купания полезны именно россиянам

Эксперт назвала неожиданную причину

Сегодня, 19 января, многие жители нашей страны отравятся нырять в ледяную прорубь. Некоторые сделали это уже в ночь с 18-го на 19-е. Традицию Крещенских купаний соблюдают немало россиян. Впрочем, многие считают это пережитком старины, да и серьезным ударом по здоровью. Однако выяснилось, что именно россиянам все же очень полезно окунуться в ледяную воду.



Любопытными умозаключениями поделилась нейропсихолог Карина Денисова. Эксперт подчеркнула, что сейчас, когда страна находится в достаточно сложной ситуации, такие экстремальные развлечения пойдут россиянам на пользу. Ныряние в прорубь позволит обновиться и избавиться от гнетущих негативных мыслей.



Денисова подчеркнула, что такой экстрим очень полезен для организма и помогает проще справляться со стрессовыми и кризисными ситуациями.

"В целом повышается психологическая выносливость организма. Купание также способствует выделению эндорфинов, которые улучшают настроение", – заверила эксперт.

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