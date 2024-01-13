Должны быть в каждом доме: названы самые полезные продукты

От питания зависит качество жизни

Невозможно преувеличить значимость того, чем конкретно мы питаемся. Для того чтобы обеспечить себе долгую и счастливую жизнь, очень важно употреблять полезные продукты. Известный российский врач рассказала, какие продукты обязательно периодически должны появляться на столе в каждом доме.



Терапевт Ирина Баранова, в первую очередь, обратила внимание на рыбу. Эксперт напомнила о невероятной пользе лосося. Периодически обязательно нужно лакомиться этим продуктом, который содержит много калия, фосфора, хрома, витаминов В, РР и D.



Также очень полезным для организма является брокколи. Такой ароматный гарнир к основному блюду содержит необходимые организму витамины РР, U и бета-каротина. А еще медицинский эксперт дала совет обогатить домашнее меню авокадо и говяжьей печенью. Так, в печени содержится железо и селен, который является мощным антиоксидантом, а авокадо очень полезен для работы сердца.

