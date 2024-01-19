Продукты для счастья: вот что убережет зимой от плохого настроения

Однако увлекаться этим великолепием не стоит

Получать радость с удовольствием важно часто и много. И, конечно, здесь должны довольствоваться здоровыми способами его получения – без всяких пагубных пристрастий, привычек и зависимостей. Определенные продукты помогают организму получить серотонин, дофамин, эндорфин и норэпинефрин – все то, благодаря чему мы на подъеме, уточняет портал "Ридлайф.ру".

Неспроста любители сладенького заедают стресс шоколадом. Шоколад – безусловный и абсолютный лидер по выработке гормонов счастья при условии содержания не менее 50 процентов какао. Однако будьте осторожны: даже в горьком шоколаде немало калорий, и от него очень легко набрать вес.

Бананы богаты витаминами и минералами, улучшающими настроение и облегчающими симптомы депрессии. Ну а полезные вещества этого великолепного изобретения природы чрезвычайно полезны для сердца и мышц.

Рыба и морепродукты – особенно лосось, скумбрия и сельдь – содержат жирные омега-3 кислоты, улучшающие самочувствие и повышающие наши когнитивные способности.

Орехи – не менее богатый источник омега-3, который повышает нам настроение. Для бодрости духа хватит и 50 граммов. Этого вполне достаточно: от большего количества орехов все, что вы съедите, уйдет в вашу жировую прослойку.