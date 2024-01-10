Эти продукты категорически запрещено хранить в холодильнике

Эти продукты категорически запрещено хранить в холодильнике
Фото: unsplash.com
Вы рискуете отравиться, складывая на полки этого бытового прибора эти элементы питания

Принося из магазина сумки с продуктами, чаще всего мы привычно складываем большинство из них в холодильник. И даже не подозреваем, что многое из того, что обычно держится в холоде, должно храниться подальше от него.

Помидоры


Сейчас многие говорят, что томаты испортились и стали пластиковыми. Конечно, зимой сложно купить по-настоящему ароматные помидоры, но если не класть их в холодильник, а хранить в кухне подальше от солнца, они не только дольше сохранятся, но и вдали от холода останутся вкусными, а не мягкими и волглыми.

Ягоды

Круглый год сейчас доступны свежие клубника, малина, ежевика. К сожалению, срок годности у них весьма короткий, но пытаться продлить его с помощью холодильника – идея неудачная. Ягоды надо либо есть сразу, либо замораживать. Кстати, к арбузу это тоже относится, ведь он ягода.

Хлеб


Мучное изделие хранить лучше в хлебнице, комнатная температура лучше для него, чем холод, потому что в нем хлеб станет безвкусным и черствым. Так что если не планируете делать сухари из свежекупленного батона, то положите его в специальную емкость для хранения.

Зелень


Выращивать на окне петрушку или укроп рискнет не каждый, а свежей зелени хочется. Но хранить ее в холодильнике не стоит, потому что зелень впитывает ароматы других продуктов, так что продлить свежесть лучше, положив укроп или базилик в воду и оставив при комнатной температуре. Лук и чеснок лучше будут чувствовать себя в бумажном пакете где-то в темноте и прохладе.

Бананы

Заморские фрукты мы тоже привычно суем в холодильник, не подозревая, что этим портим другие продукты. Ведь газы, которые выделяют бананы, не полезны их соседям по полке, да и сам желтый фрукт теряет вкус от холода.

Ранее мы рассказывали об ошибках, допускаемых хозяйками при мытье холодильника.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
По теме

Звезда сериала "Слово пацана" публично побил беглеца Козловского

Актера поставили на место

Умер знаменитый советский певец

Народному артисту было 70 лет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей