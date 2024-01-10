Эти продукты категорически запрещено хранить в холодильнике

Вы рискуете отравиться, складывая на полки этого бытового прибора эти элементы питания

Принося из магазина сумки с продуктами, чаще всего мы привычно складываем большинство из них в холодильник. И даже не подозреваем, что многое из того, что обычно держится в холоде, должно храниться подальше от него.

Помидоры

Сейчас многие говорят, что томаты испортились и стали пластиковыми. Конечно, зимой сложно купить по-настоящему ароматные помидоры, но если не класть их в холодильник, а хранить в кухне подальше от солнца, они не только дольше сохранятся, но и вдали от холода останутся вкусными, а не мягкими и волглыми.

Ягоды



Круглый год сейчас доступны свежие клубника, малина, ежевика. К сожалению, срок годности у них весьма короткий, но пытаться продлить его с помощью холодильника – идея неудачная. Ягоды надо либо есть сразу, либо замораживать. Кстати, к арбузу это тоже относится, ведь он ягода.

Хлеб

Зелень

Мучное изделие хранить лучше в хлебнице, комнатная температура лучше для него, чем холод, потому что в нем хлеб станет безвкусным и черствым. Так что если не планируете делать сухари из свежекупленного батона, то положите его в специальную емкость для хранения.Выращивать на окне петрушку или укроп рискнет не каждый, а свежей зелени хочется. Но хранить ее в холодильнике не стоит, потому что зелень впитывает ароматы других продуктов, так что продлить свежесть лучше, положив укроп или базилик в воду и оставив при комнатной температуре. Лук и чеснок лучше будут чувствовать себя в бумажном пакете где-то в темноте и прохладе.

Бананы



Заморские фрукты мы тоже привычно суем в холодильник, не подозревая, что этим портим другие продукты. Ведь газы, которые выделяют бананы, не полезны их соседям по полке, да и сам желтый фрукт теряет вкус от холода.

Ранее мы рассказывали об ошибках, допускаемых хозяйками при мытье холодильника.

