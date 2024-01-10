Эти продукты категорически запрещено хранить в холодильнике

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Принося из магазина сумки с продуктами, чаще всего мы привычно складываем большинство из них в холодильник. И даже не подозреваем, что многое из того, что обычно держится в холоде, должно храниться подальше от него.
Ягоды
Круглый год сейчас доступны свежие клубника, малина, ежевика. К сожалению, срок годности у них весьма короткий, но пытаться продлить его с помощью холодильника – идея неудачная. Ягоды надо либо есть сразу, либо замораживать. Кстати, к арбузу это тоже относится, ведь он ягода.
Бананы
Заморские фрукты мы тоже привычно суем в холодильник, не подозревая, что этим портим другие продукты. Ведь газы, которые выделяют бананы, не полезны их соседям по полке, да и сам желтый фрукт теряет вкус от холода.
Ранее мы рассказывали об ошибках, допускаемых хозяйками при мытье холодильника.
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