Российские ученые открыли способ выявления диабета по фото глаз

Российские ученые открыли способ выявления диабета по фото глаз
004 Jason Alden/www.globallookpress.com
Разработку могут применять для ранней диагностики

Ученые Петербургского государственного электротехнического университета (ЛЭТИ) смогли обучить нейросеть определять патологию сетчатки, характерную при сахарном диабете, по фотографии. Как указали в Минобрнауки, такой метод можно включить в раннюю диагностику сахарного диабета.

Точность выявления результата по изображениям глазной сетчатки составляет 88,7%.  Повреждение сетчатки у людей от 20 до 65 лет может являться диабетической ретинопатией, которая приводит к потере зрения, отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня". Учитывая, что первое время заболевание проходит бессимптомно, а выявить его на такой стадии затруднительно, новый способ окажется весьма кстати.

Модель определяет патологию по сетчатке на фото за счет следующих признаков: кровоизлияние, скопление липидов, рост кровеносных сосудов и истончение их стенок.

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник

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