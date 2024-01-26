Российские ученые открыли способ выявления диабета по фото глаз

Разработку могут применять для ранней диагностики

Ученые Петербургского государственного электротехнического университета (ЛЭТИ) смогли обучить нейросеть определять патологию сетчатки, характерную при сахарном диабете, по фотографии. Как указали в Минобрнауки, такой метод можно включить в раннюю диагностику сахарного диабета.

Точность выявления результата по изображениям глазной сетчатки составляет 88,7%. Повреждение сетчатки у людей от 20 до 65 лет может являться диабетической ретинопатией, которая приводит к потере зрения, отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня". Учитывая, что первое время заболевание проходит бессимптомно, а выявить его на такой стадии затруднительно, новый способ окажется весьма кстати.

Модель определяет патологию по сетчатке на фото за счет следующих признаков: кровоизлияние, скопление липидов, рост кровеносных сосудов и истончение их стенок.