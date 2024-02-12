Как быстрее заснуть: действенные советы

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Проблемы со сном могут существенно испортить жизнь человеку. Постоянный недосып бывает связан с тяжелым засыпанием, однако есть простые советы, которые помогут отключиться быстрее. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".
Первое – нужно поддерживать прохладу в спальне. Идеальной температурой для сна считается 20 градусов плюс-минут два градуса. Укрываться в таком случае следует тяжелым одеялом. Также важно не употреблять чай или кофе на ночь, поскольку это ухудшит качество засыпания и сна.
Повысить вероятность отхода ко сну вовремя создание ритуала, регулярные занятия спортом, сбалансированная диета и комфортное пространство в спальне.
Несколько простых правил, чтобы защититься
Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...