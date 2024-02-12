Как быстрее заснуть: действенные советы

Грамотный подход поможет справиться с недосыпом

Проблемы со сном могут существенно испортить жизнь человеку. Постоянный недосып бывает связан с тяжелым засыпанием, однако есть простые советы, которые помогут отключиться быстрее. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру"

Первое – нужно поддерживать прохладу в спальне. Идеальной температурой для сна считается 20 градусов плюс-минут два градуса. Укрываться в таком случае следует тяжелым одеялом. Также важно не употреблять чай или кофе на ночь, поскольку это ухудшит качество засыпания и сна.

Повысить вероятность отхода ко сну вовремя создание ритуала, регулярные занятия спортом, сбалансированная диета и комфортное пространство в спальне.

Источник: Клео.ру

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