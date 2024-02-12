Назван продукт, который улучшает качество крови

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Благодаря правильному питанию человек может защитить себя от многих хворей и предотвратить преждевременное старение. Диетологи и другие медицинские эксперты в голос трубят о том, как важно правильно питаться. Известно, что в ежедневном рационе должно быть много овощей и фруктов. Например, один популярный и доступный каждому овощ способен заметно улучшить качество крови.
Речь идет о таком недорогом продукте, как свекла. Диетологи и медики советуют регулярно употреблять блюда с добавлением этого овоща. Дело в том, что в нем содержится много кальция и пектиновых веществ, принимающих непосредственное участие в выведении из организма вредных микроэлементов.
За счет своих полезных свойств свекла помогает улучшить биохимический состав крови, а также очищает сосуды. Регулярное употребление этого вкусного и сытного овоща благотворно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы, а также желудочно-кишечного тракта. Свеклу можно употреблять в сыром или вареном виде. Кулинарные книги предлагают множество рецептов блюд с этим полезным овощем.
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