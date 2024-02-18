Группа риска: кому нельзя есть помидоры

При некоторых заболеваниях употребление томатов может только навредить

Овощи стоят на первом месте в рекомендациях диетологов и нутрициологов. Как известно, в них содержится много клетчатки и других полезных веществ, которые положительно влияют на организм. Так, например, ученые представили много аргументов в пользу употребления помидоров. Эти красные овощи незаменимы для сердечно-сосудистой системы.

Содержание в них большого количества калия, холина и ликопина способствуют снижению уровня "плохого" холестерина, что, в свою очередь, помогает нормализовать артериальное давление. Благодаря содержанию клетчатки, употребление томатов способствует улучшению работы органов ЖКТ. Также клетчатка благотворно влияет на печень.

Каротиноиды, содержащиеся в помидорах, положительно отражаются на здоровье глаз. Эти вещества помогают уменьшить риск развития катаракты и других заболеваний органов зрения.

Для тех, у кого проблемы с уровнем сахара в крови, помидоры – настоящая находка. Употребление этих овощей способствует поддержанию нормального уровня глюкозы.

Наконец, томаты помогают противостоять возникновению рака. Входящие в состав овощей антиоксиданты нейтрализуют окислительные и воспалительные процессы в организме. Такая способность томатов является отличным поводом для их употребления в пищу.

При этом у овоща есть и противопоказания. При гастрите и язве желудка злоупотреблять им не стоит. По словам экспертов, помидоры провоцируют повышение кислотности. Также не рекомендуется употреблять томаты при заболеваниях суставов. Входящие в состав красного овоща солонин и щавелевая кислота могут негативно влиять на кости и суставы, как отмечают эксперты.

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