Группа риска: кому нельзя есть помидоры

Группа риска: кому нельзя есть помидоры
Фото: Pixabay.com
При некоторых заболеваниях употребление томатов может только навредить

Овощи стоят на первом месте в рекомендациях диетологов и нутрициологов. Как известно, в них содержится много клетчатки и других полезных веществ, которые положительно влияют на организм. Так, например, ученые представили много аргументов в пользу употребления помидоров. Эти красные овощи незаменимы для сердечно-сосудистой системы.

Содержание в них большого количества калия, холина и ликопина способствуют снижению уровня "плохого" холестерина, что, в свою очередь, помогает нормализовать артериальное давление. Благодаря содержанию клетчатки, употребление томатов способствует улучшению работы органов ЖКТ. Также клетчатка благотворно влияет на печень.

Каротиноиды, содержащиеся в помидорах, положительно отражаются на здоровье глаз. Эти вещества помогают уменьшить риск развития катаракты и других заболеваний органов зрения.

Для тех, у кого проблемы с уровнем сахара в крови, помидоры – настоящая находка. Употребление этих овощей способствует поддержанию нормального уровня глюкозы.

Наконец, томаты помогают противостоять возникновению рака. Входящие в состав овощей антиоксиданты нейтрализуют окислительные и воспалительные процессы в организме. Такая способность томатов является отличным поводом для их употребления в пищу.

При этом у овоща есть и противопоказания. При гастрите и язве желудка злоупотреблять им не стоит. По словам экспертов, помидоры провоцируют повышение кислотности. Также не рекомендуется употреблять томаты при заболеваниях суставов. Входящие в состав красного овоща солонин и щавелевая кислота могут негативно влиять на кости и суставы, как отмечают эксперты.

Ранее "Утро.ру" писало о том, как сохранить здоровье суставов. 

Источник: Сибкрай ✓ Надежный источник
По теме

Илон Маск одним словом высказался о судьбе конфликта на Украине

Предприниматель глубоко погружен в вопрос

МИД предостерег россиян от поездок в Абхазию из-за опасного преступника

Обстановка в республике ухудшилась

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей