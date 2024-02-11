Назван самый полезный продукт для пенсионеров

Назван самый полезный продукт для пенсионеров
Фото: Science Museum/www.globallookpress.com
Остерегайтесь чрезмерного употребления этого продукта

Медики неслучайно считают печень трески невероятно эффективным продуктом, необходимым для поддержания работы сердца в пожилые годы. Все дело в высоком содержании омега-3 жирных кислот, помогающих предупредить и замедлить развитие атеросклерозом с неприятными холестериновыми бляшками.

Атеросклероз особенно пугает тех возрастных людей, которые стремятся привести сосуды в порядок. Омега-3 также неплохо разжижают сосуды.

Но и на этом не все: в печень трески входит и медь, которая нужна для укрепления соединительной ткани. Поэтому печень трески необходимо употреблять раз в день – примерно по чайной ложечке (не больше – речь идет о концентрированном продукте).

Злоупотребление этим продуктом недопустимо – в противном случае можно столкнуться с несварением, тошнотой и изжогой. Оптимальная порция для ежедневного употребления – 30-40 граммов.

А ранее диетолог Маргарита Королева рассказывала, чем опасно употребление газировки натощак.

Источник: Sportkp.ru ✓ Надежный источник

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