Ни в коем случае не пейте газировку натощак: вот почему

Диетолог рассказала о неприятных последствиях

Для того, чтобы завтрак как минимум оказался безвредным для организма, а в идеале составил 25% от суточной нормы калорий, необходимо отказаться с утра натощак от газированных напитков и десертов, которые повышают уровень сахара в крови, снижая при этом работоспособность, указывает диетолог Маргарита Королева.

"Сладкие продукты с высоким гликемическим индексом, – выпечка, десерты, булки с наполнителями, мороженное, сладкие напитки будут вызывать гормональные качели", – отметила диетолог.

При проблемах с ЖКТ необходимо воздержаться и от фруктов с овощами, которые лишь станут раздражителями для слизистой желудка. Не стоит пить кофе, который возбуждает так же, как и раздражает.

Диетолог отмечает, что пользы организму не принесут и свежая выпечка с быстрорастворимыми кашами, а также жареная еда. Все указанное готовится из рафинированной муки с искусственными красителями, ароматизаторами и подсластителями. То есть для организма не будет никакой пользы.