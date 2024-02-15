Почему нельзя смешивать алкоголь с лекарствами

Необдуманный шаг приведет к плачевным последствиям

Многие люди слышали рекомендацию от медиков – никогда не смешивать лекарственные препараты со спиртными напитками. При этом далеко не все задумываются, почему подобные сочетания недопустимы.



Портал "Ридлайф.ру" рассказывает, что может произойти, если нарушить такую рекомендацию. В первую очередь, некоторые лекарства способны усилить действие алкоголя, то есть опьянение наступит быстрее и будет более сильным.



Алкоголь в сочетании с некоторыми популярными обезболивающими может привести к серьезному расстройству желудка. Под действием горячительных напитков некоторые анальгетики и противосудорожные препараты становятся менее эффективными.



От алкоголя в целом лучше воздерживаться, а уж применять его с медикаментами – точно не стоит.



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