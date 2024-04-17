На территории завода "Москвич" появится новый производственный комплекс

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На территории Московского автомобильного завода "Москвич" в районе Печатники (ЮВАО) решено возвести новые производственные здания. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству г. Москвы Юлиана Княжевская.
Завод, выпускавший в советские годы легендарные автомобили "Москвич", был возрожден правительством Москвы в 2022 году. За короткое время он стал настоящем центром инновационного производства электротранспорта. В целях наращивания оборотов и оптимизации существующих технологических процессов на территории завода решено построить новый производственно-логистический комплекс.
"Согласно утвержденному проекту планировки территории на земельном участке площадью более 20 га разместятся общественно-деловой комплекс, гостиница, склад, места для хранения новых автомобилей, ремонтная мастерская и мойка",
– рассказала глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Адрес земельного участка, на котором запланировано строительство: Волгоградский проспект вл. 42 корп. 27, 11. Суммарная поэтажная площадь объектов составит порядка 194 тыс. кв. м.
Ранее стало известно, что в районе Люблино скоро появится новый промышленный технопарк.
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