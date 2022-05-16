Собянин рассказал о перспективах завода "Рено" после покупки Правительством Москвы

Собянин рассказал о перспективах завода "Рено" после покупки Правительством Москвы
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В столице могут начать собирать электромобили

Российские активы группы Renault перешли в госсобственность. Теперь 100% акций ЗАО "Рено Россия" владеет Правительство Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, какую работу планируется провести на предприятии.

Градоначальник сообщил, что на заводе решили возобновить производство автомобилей под брендом "Москвич". Партнерскую поддержку в этом будет оказывать КАМАЗ.

"На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе – и электромобилей", – отметил мэр.

Собянин указал, что предприятие на Волгоградском проспекте имеет важную историю – почти сто лет назад там собирали автомобили Ford, после "Москвичи", а с 1998 года – Renault. Он отдельно подчеркнул, что большую часть сотрудников предприятия правительство Москвы постарается сохранить.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
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