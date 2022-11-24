В Москве началась серийная сборка автомобилей "Москвич-3"

В массовую продажу кроссовер поступит к концу 2023 года

На легендарном столичном заводе "Москвич" началась серийная сборка автомобилей под одноименным названием. Старт работе конвейера дал мэр Сергей Собянин.

Полгода назад французская компания "Рено" объявила, что уходит с российского рынка и закрывает автозавод в Москве. Покидая РФ, французы забрали с собой все имевшиеся на заводе комплектующие и техническую документацию, при этом оставили многомиллионные долги по зарплате сотрудникам. Власти Москвы спасли производственную площадку и работавших там специалистов.

"Многие думали, что на этом российский автопром и закончится. Но на самом деле, это стало еще одним стимулом к возрождению производства. Москва сегодня запускает выпуск новой модели под старым брендом “Москвич”. Это, конечно, историческое событие",

– отметил Сергей Собянин на церемонии запуска серийной сборки первой модели линейки "Москвич" – городского кроссовера "Москвич-3".

Автомобиль получился довольно компактный, но вместительный. Его длина 4,41 м, ширина 1,8 м, высота 1,66 м, колесная база 2,62 метра. Модель имеет бензиновый турбомотор объемом 1,5 л, мощность 150 л.с. Выпускаться будет в двух вариантах: с автоматической трансмиссией CVT или шестиступенчатой механической коробкой передач. Автомобиль оснащен цифровой приборной панелью с дисплеем диагональю 10,25 дюйма, мультимедийной системой с сенсорным экраном, камерами кругового обзора, электрическим люком.

По словам автоэксперта Игоря Моржаретто, который успел уже лично увидеть первую партию сошедших с конвейера новых "Москвичей", эти автомобили соответствуют всем современным требованиям, мировым тенденциям в дизайне, в оборудовании, поэтому наверняка будут очень востребованными.

"Такие городские переднеприводные кроссоверы пользуются бешеной популярностью практически по всему миру. Мы увидели хороший городской автомобиль среднего класса, или чуть выше среднего, симпатичный внешне и интересный с точки зрения оборудования. Если цена за базовую комплектацию будет около 1,6 млн рублей, то они будут очень востребованы",

– сказал Игорь Моржаретто в интервью "Утро.ру".

Розничная стоимость модели "Москвич-3" в разных комплектациях будет известна чуть позже: планируется, что в массовую продажу автомобиль поступит в декабре 2023 года. Ожидается, что на первом этапе – за ноябрь – декабрь текущего года – будет выпущено 600 автомобилей, из которых 400 – на двигателе внутреннего сгорания, а 200 – с электродвигателем; в 2023 году – уже 50 тыс. автомобилей, из них 10 тыс. с электродвигателем; в 2024 году – 100 тыс., среди из которых будет 20 тыс. электромобилей.

Постепенно будет увеличиваться и локализация производства. Если пока на "Москвиче" ведется крупноузловая сборка машин, то уже в 2023 г. начнется мелкоузловая, а через 6 лет планируется выпуск в Москве автомобилей уже полностью на собственной платформе. По расчетам специалистов, возрождение автомобилестроения в столице обеспечит создание 40 тыс. рабочих мест в Москве и других регионах России.