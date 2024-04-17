Собянин внес изменения в состав правительства Москвы

Собянин внес изменения в состав правительства Москвы
Сергей Собянин. Фото: АГН "Москва"
Вместо вице-мэра по строительству Бочкарева назначили Ефимова

Мэр Москвы Сергей Собянин внес кадровые изменения в строительном и экономическом комплексах столицы. Соответствующие указы появились на официальном сайте градоначальника.

Согласно опубликованному документу, глава освободил от должности заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева. Указано, что покинуть место работы чиновник решил по собственному желанию.

Вместо него пост займет Владимир Ефимов, который ранее занимал должность вице-мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Также с должности министра правительства Москвы сняли Марию Багрееву – ей отдали место вице-мэра.

Кадровые перестановки в столичном кабмине начались на прошлой неделе. Собянин назначил нового главу департамента образования и науки – вместо Александра Молоткова пост заняла Ирина Каклюгина. Ранее она была вице-губернатором Московской области.

Источник: Сайт Сергея Собянина
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