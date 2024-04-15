Собянин рассказал о популярности товаров под брендом "Сделано в Москве"

Столичных производителей одежды, косметики, аксессуаров знают далеко за пределами региона и даже страны

Проект "Сделано в Москве" пользуется все большей популярностью среди предпринимателей и потребителей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Сейчас в проекте зарегистрировано 5487 участников, среди них бренды одежды, аксессуаров, косметики и пр. Только в 2024 году к проекту присоединились свыше 480 предпринимателей.

За счет того, что участники проекта получают бесплатные инструменты продвижения, о товарах московских производителей узнают все больше покупателей, в результате растет выручка. Так, только в 1-м квартале 2024 года предприниматели, работающие под маркой "Сделано в Москве", дополнительно заработали более 78 млн рублей. Сайт проекта привлек свыше 630 тысяч уникальных посетителей. Кроме того, интерес к товарам бренда проявили десятки иностранных делегаций Всемирного фестиваля молодежи.

Приобрести товары можно не только онлайн, но и в магазинах. Так, флагманский магазин проекта действует на территории инновационного кластера "Ломоносов". До конца года в Москве планируется запустить еще несколько фирменных торговых площадок, сообщил Сергей Собянин.

Ранее стало известно, что столичные бизнесмены получили от города более 3,5 млрд рублей на создание высокотехнологичных решений.