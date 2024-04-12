Курьерскую службу в Москве приведут к единому стандарту

Курьерскую службу в Москве приведут к единому стандарту
Фото: АГН Москва
Сотрудники, доставляющие заказы по городу, будут иметь форму и транспорт одинакового вида

В Москве вводят единый стандарт работы курьеров. Такое решение было принято властями столицы после консультаций с основными сервисами по заказу и доставке товаров и документов.

Ежедневно в Москве более 100 тысяч курьеров на велосипедах, самокатах, мопедах доставляют более 500 тысяч заказов. С одной стороны, это хорошо для города, так как снижается количество поездок жителей на личных автомобилях. С другой, многие доставщики не знают правил дорожного движения и создают угрозу безопасности для пешеходов и водителей.

По новым правилам, разработанным Департаментом транспорта столицы, каждый курьер должен будет иметь свой цифровой профиль в системе АИС "Таксомотор". Для этого он обязательно будет проходить проверку личности и подлинности документов, включая предоставление справки об отсутствии судимости. Кроме того, получить доступ к использованию в работе велосипеда или другого средства индивидуальной мобильности (СИМ) курьер сможет только после обучающего курса и итогового экзамена на знание правил безопасного вождения на платформе Корпоративного университета транспортного комплекса Москвы.

Отдельное внимание в новом курьерском кодексе уделено внешнему виду сотрудников и их транспортных средств. Они, в частности, должны быть в чистой и опрятной форме, иметь корпоративную сумку. На СИМ должно быть установлено ограничение скорости до 25 км/ч, а в пешеходных зонах – до 5-10 км/ч.

Передача трека поездки позволит отслеживать доставку заказа в режиме онлайн, а номерные знаки, закрепленные на сумке курьера, помогут вычислять нарушителей ПДД.

"Для потребителей это означает, что доставлять им товары будут только квалифицированные сотрудники с проверенными документами. Для самих курьеров стандарт позволит улучшить условия труда, работа станет прозрачной",

– рассказал "Ведомостям" руководитель Дептранса Максим Ликсутов.

Внедрение единого стандарта курьерской службы в Москве будет идти в три этапа. С 15 мая войдут в силу требования, касающиеся внешнего вида сотрудников. С 1 октября начнется второй этап, в том числе учитывающий знание ПБВ. Третий – с 1 мая 2025 г., когда начнут действовать требования по автоматическому ограничению скорости СИМ курьеров. 

Источник: Ведомости ✓ Надежный источник
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