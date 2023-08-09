На Московском урбанистическом форуме в "Зарядье" представят столичные постаматы

На Московском урбанистическом форуме в "Зарядье" представят столичные постаматы
Фото: Новосильцев Артур/ АГН Москва
Посетители смогут заказать установку таких постаматов в своих подъездах

Москвичи все чаще предпочитают онлайн-заказы традиционным магазинам. Чтобы покупки через интернет стали еще удобнее, в столице запустили сервис бесконтактной доставки "Московский постамат". Увидеть, что из себя представляют такие постаматы, узнать принцип их работы и заказать установку в подъезде своего дома смогут посетители площадки Московского урбанистического форума (МУФ) в "Зарядье".

На сегодняшний день в Москве установлено уже более 330 устройств для выдачи интернет-заказов в рамках проекта "Московский постамат". Жители столицы активно ими пользуются, поскольку это не только удобно, но и безопасно:

"Система идентификации курьеров гарантирует их безопасность при установке в подъездах домов и общественных местах – мы точно знаем, кто доставляет заказ",

– пояснил министр правительства Москвы, начальник Главконтроля Евгений Данчиков. Он сообщил, что проект решено развивать. Скоро в таких городских постаматах можно будет получать не только товары, но и документы из МФЦ, так что не придется лишний раз посещать офисы госуслуг.

На Московском урбанфоруме Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы и Агентство инноваций Москвы совместно с Главконтролем предоставят подробную информацию о проекте. Более того, горожане смогут подать заявку на установку такого постамата в своем доме.

В рамках МУФ – 2023 в "Зарядье" посетители также смогут увидеть экспозиции, посвященные столичному транспорту, здравоохранению, образованию, принять участие в различных мастер-классах.

Мосурбанфорум проходит на нескольких крупных выставочных площадках Москвы и продлится до 10 сентября.

Источник: Сайт МУФ ✓ Надежный источник
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