На Московском урбанфоруме в Гостином Дворе впервые пройдет Всероссийский форум среднего профессионального образования

Столичные колледжи становятся для молодежи трендом

17 и 18 августа в Гостином Дворе впервые состоится Всероссийский форум среднего профобразования. Организаторами выступили Министерство просвещения с правительством Москвы. Мероприятие войдет в ключевые события XII Московского урбанистического форума.

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова указала, что на форуме участники обменяются своим опытом и продемонстрируют эффективные практики в области компетенции педагогов и наставников, студенческие мотивации и использование текущих технологий в сфере образования.

Как отметила Ракова, обучение в московских колледжах год от года приобретает все большую популярность у подростков. Правительство следит за трендом и развивает среднее профессиональное образование, которое должно быть ориентированным на практику и современным.

"Заключаем договоры с крупными предприятиями и гарантируем трудоустройство выпускников. Обсудить важные вопросы качественной подготовки молодых специалистов, работу колледжей будущего и представить наши самые эффективные практики смогут участники Всероссийского форума среднего профессионального образования", – указала Ракова.

Деловая программа на площадке форума будет состоять более чем из 25 мероприятий и пяти треков. Ожидается, что выступят более ста спикеров, включая представителей крупных государственных корпораций, профассоциаций, образовательных организаций и бизнес сообществ из РФ, СНГ и азиатских стран.

А ранее "Утро" писало, что на урбанфоруме откроют музей самых вредных привычек современного человека.