На Московском урбанистическом форуме в Гостином дворе откроют музей вредных привычек

На Московском урбанистическом форуме в Гостином дворе откроют музей вредных привычек
Фото: mos.ru
Вход бесплатный

С 1 августа по 10 сентября 2023 года в столичном Гостином дворе можно будет бесплатно посетить музей вредных привычек. Он будет работать ежедневно с 09:00 до 22:00. Проект организован в рамках Московского урбанистического форума.

МУФ-2023 разместится на различных площадках в центре столицы, одной из них станет Гостиный двор. В числе экспонатов там будет представлен музей вредных привычек – особый объект, наглядно демонстрирующий, как вредные привычки снижают качество жизни людей.

Основное внимание будет уделено пяти главным негативным триггерам – это алкоголь, курение, неправильное питание, стресс и малоподвижный образ жизни. Большинство заболеваний в современном мире вызваны или усугубляются именно этими факторами. Представленные в музее инсталляции напомнят, почему важно вести здоровый образ жизни. К примеру, посетители смогут увидеть, что происходит с внутренними органами под влиянием вредных привычек.

Помимо этого, в Гостином дворе во время МУФ можно будет увидеть современную операционную с хирургическим оборудованием, научиться ставить капельницы или попробовать себя в роли диспетчера скорой помощи.

Отдельная часть выставки посвящена образованию и карьере. С помощью "капсулы профессий" посетители смогут узнать, какие сферы деятельности им подходят и какие направления учебы будут особенно востребованы в недалекой перспективе.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что ждет посетителей МУФ-23 в выставочном зале "Манеж".

Источник: Сайт МУФ ✓ Надежный источник
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