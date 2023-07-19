На Московском урбанистическом форуме в Гостином Дворе расскажут о метанавыках человека будущего

Посетителей научат адаптироваться под стремительно меняющуюся реальность, чтобы реализовать себя в профессии

Посетителям зоны образования и карьеры Московского урбанистического форума в Гостином дворе расскажут, какие навыки потребуются человеку будущего и как остаться востребованным на рынке труда.

Гости форума познакомятся с ключевыми метанавыками человека будущего – критическое мышление, эмоциональный интеллект, коммуникативность, адаптивность, креативность, цифровая и функциональная грамотность. За счет этих факторов человек сможет гибко реагировать на реальность, которая меняется с каждым мгновением.

Центральным объектом площадки выступит интерактивное дерево. Корни и ствол – фундаментальные знания и навыки, полученные в школьные и студенческие годы. Вокруг разместятся инсталляции с тестами и заданиями. Каждый тест состоит из вопросов по каждому из семи метанавыков, помогающих детям развиваться в московских школах.

По итогам выполнения заданий посетители детально ознакомятся с каждым из метанавыков и узнают, какой из них потребует большей прокачки.