На Московском урбанистическом форуме в Гостином Дворе расскажут о метанавыках человека будущего

На Московском урбанистическом форуме в Гостином Дворе расскажут о метанавыках человека будущего
Фото: mos.ru
Посетителей научат адаптироваться под стремительно меняющуюся реальность, чтобы реализовать себя в профессии

Посетителям зоны образования и карьеры Московского урбанистического форума в Гостином дворе расскажут, какие навыки потребуются человеку будущего и как остаться востребованным на рынке труда.

Гости форума познакомятся с ключевыми метанавыками человека будущего – критическое мышление, эмоциональный интеллект, коммуникативность, адаптивность, креативность, цифровая и функциональная грамотность. За счет этих факторов человек сможет гибко реагировать на реальность, которая меняется с каждым мгновением.

Центральным объектом площадки выступит интерактивное дерево. Корни и ствол – фундаментальные знания и навыки, полученные в школьные и студенческие годы. Вокруг разместятся инсталляции с тестами и заданиями. Каждый тест состоит из вопросов по каждому из семи метанавыков, помогающих детям развиваться в московских школах. 

По итогам выполнения заданий посетители детально ознакомятся  с каждым из метанавыков и узнают, какой из них потребует большей прокачки.

Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник
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