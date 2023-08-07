Площадку проведения Московского урбанфорума в "Лужниках" украсили 34 тысячи растений

Площадку проведения Московского урбанфорума в "Лужниках" украсили 34 тысячи растений
Фото: Ведяшкин Сергей/ АГН Москва
Свои работы представили столичные ландшафтные дизайнеры

Посетители Московского урбанистического форума в "Лужниках" могут не только познакомиться с достижениями города и принять участие в развлекательных и образовательных мероприятиях, но и полюбоваться творчеством ландшафтных дизайнеров. В рамках фестиваля "Цветочный джем" территорию украсили 33,8 зеленых и цветущих растений.

Пространство, посвященное свадебной тематике, представляет собой цветущий сад на холмах. Здесь можно увидеть розы, тысячелистники, дельфиниумы, эхинацеи, шалфей, котовники и другие цветы.

Рядом установлены садовые скульптуры – топиарии в виде пасущихся лошадей, а также ретроавтомобиль для эффектных фотосессий.

На центральной аллее и в зоне гастромаркета установлены цветущие деревья среди разноцветных полей, а у входа на площадку фешен-маркета раскинулись арки с яркими композициями из разноцветных петуний.

На площадке, посвященной теме рыбалки, можно увидеть композиции из огромных белых и синих горшков с зелеными водными растениями и цветущими белыми гортензиями.

По окончании мероприятия временные сады демонтируют, а кустарники, цветы и деревья перевезут на новые постоянные места. Куда именно, смогут решить сами посетители, обратившись в оргкомитет с предложениями по озеленению своих районов.

Московский урбанистический форум (МУФ) продлится в этом году до 10 сентября. Москвичей и гостей города ждут на крупнейших выставочных площадках столицы.

Источник: Сайт МУФ ✓ Надежный источник
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