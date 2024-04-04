Мэр Москвы: Город принимает все меры против непогоды

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как городские власти борются со штормовым ветром, который сегодня обрушился на Москву.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как городские власти борются со штормовым ветром, который сегодня обрушился на Москву.



"Мы своевременно приняли все меры оповещения. Оперативно были закрыты крупные городские парки и другие открытые общественные места. Сообщения об опасности были на экранах города, табло оповещения ЦОДД и других информвюационных площадках, рассказал Сергей Собянин.

"Но, к сожалению, не обошлось без жертв. 17 пострадавших, двое из них погибли. Мои соболезнования семьям погибших", отметил мэр.

Он также отмел, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

На данный час городские службы в оперативном режиме принимают все меры по устранению последствий.

Сегодня в Москве с середины дня отмечен сильный ветер с перепадами температуры. Порывы ветра достигали больше 21 м/c.

