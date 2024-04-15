Собянин объявил о начале сезона Дней исторического и культурного наследия

Мероприятия состоятся с 18 апреля по 31 мая

Ежегодно с 2001 г. в столице проходят Дни исторического и культурного наследия. В этом году акция состоится с 18 апреля по 31 мая. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Главная цель акции 2024 года – показать современную жизнь столичных памятников. Посетители смогут убедиться, что исторические здания и сегодня используются не только как музеи, но и как торговые площадки, учебные заведения и т.д.

В частности, можно будет посетить дом Наркомфина, ансамбль Строгановского училища, Дом-коммуну – построенный и до сих пор используемый в качестве студенческого общежития. Впервые в рамках Дней наследия после реставрации распахнут двери Дворец пионеров, Дом Палибина, павильон № 51 ВДНХ "Мясная промышленность", отреставрированные объекты Рогожской старообрядческой общины и другие памятники архитектуры.

Отдельный цикл мероприятий посвящен усадебному наследию. Подготовлены специальные программы для семейного посещения и для людей с ограниченными возможностями здоровья.

"Всего в программу включены около 300 памятников московской старины, с архитектурой которых можно ознакомиться на экскурсиях, лекциях, мастер-классах. Всего запланировано больше 600 мероприятий",

– сообщил Сергей Собянин.

Записаться на мероприятия Дней наследия можно на портале "Узнай Москву".

Ранее Сергей Собянин назвал объекты культурного наследия в столице, которые планируется отреставрировать в 2024 году.