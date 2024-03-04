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На улицах Москвы установлено более 1000 городских часов. Чтобы они ходили бесперебойно, в столице существует специальная "Служба времени". Об этом рассказал мэр Сергей Собянин.
Первые уличные часы появились в Москве в 1912 году. С их помощью дети и взрослые ориентировались во времени, а счастливые обладатели наручных часов – контролировали точность хода личных хронометров.
Внешний вид уличных часов с течением времени менялся. Современные циферблаты на опорах освещения начали появляться с 1999 года. Почти все московские часы либо круглой, либо прямоугольной формы, но есть и с уникальным дизайном - таких в Москве сегодня 28.
Чтобы все часы, установленные под открытым небом, работали исправно, за ними следят специалисты самых разных профессий: часовые инженеры-электронщики, слесари, электромонтажники-высотники. Они регулярно проводят визуальный осмотр, техобслуживание, а при необходимости ремонтируют.
Ранее Сергей Собянин назвал объекты культурного наследия в Москве, которые планируется отреставрировать в 2024 году.
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