Собянин рассказал о Службе времени, которая следит за городскими часами

Собянин рассказал о Службе времени, которая следит за городскими часами
Фото: Телеграм-канал С.Собянина
Некоторым уличным часам в столице уже более 30 лет

На улицах Москвы установлено более 1000 городских часов. Чтобы они ходили бесперебойно, в столице существует специальная "Служба времени". Об этом рассказал мэр Сергей Собянин.

Первые уличные часы появились в Москве в 1912 году. С их помощью дети и взрослые ориентировались во времени, а счастливые обладатели наручных часов – контролировали точность хода личных хронометров.

Внешний вид уличных часов с течением времени менялся. Современные циферблаты на опорах освещения начали появляться с 1999 года. Почти все московские часы либо круглой, либо прямоугольной формы, но есть и с уникальным дизайном - таких в Москве сегодня 28.

Чтобы все часы, установленные под открытым небом, работали исправно, за ними следят специалисты самых разных профессий: часовые инженеры-электронщики, слесари, электромонтажники-высотники. Они регулярно проводят визуальный осмотр, техобслуживание, а при необходимости ремонтируют.

Ранее Сергей Собянин назвал объекты культурного наследия в Москве, которые планируется отреставрировать в 2024 году.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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