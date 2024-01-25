Историческое здание биржи на Ильинке будет отреставрировано - Собянин

В прошлом году в Москве привели в порядок 220 памятников архитектуры

Здание Биржи, расположенное в центре столицы на улице Ильинка и в Рыбном переулке, будет отреставрировано. Об этом объявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Данное помещение для московской Биржи было построено по проекту архитектора Александра Каминского в 1875 году. Его украшали скульптуры древнеримского бога Меркурия – покровителя торговли, богини Фортуны и музы Урании, а по бокам расположились грифоны – мифологические хранители богатства.

Однако в данном виде здание просуществовало недолго. После революции был надстроен третий этаж. Часть убранства была снесена, часть – со временем обветшала и была утрачена.

При недавнем обследовании здания, в котором сейчас размещается Торгово-промышленная палата России, стало понятно, что без масштабной реконструкции не обойтись:

"Специалисты выявили на фасаде локальные осыпания и отслоение краски и штукатурки, трещины, а также коррозию на металлических элементах и повреждения гранитного цоколя",

– рассказал Сергей Собянин.

Было принято решение привести Биржу в порядок, вернув ей исторический облик. Специалисты не только отремонтируют фасад и кровлю, но и восстановят утраченные элементы декора.

С 2011 года в Москве активно ведутся реставрационные работы памятников архитектуры. За эти годы в порядок привели 2190 объектов культурного наследия, в том числе 220 – в 2023 году.

Ранее Собянин рассказал о ремонте эскалаторов в столичном метро.