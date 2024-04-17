Собянин поблагодарил Бочкарева за плодотворную работу в Правительстве Москвы

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После кадровых перестановок в правительстве Москвы мэр Сергей Собянин поблагодарил вице-мэра по строительству Андрея Бочкарева за огромный вклад в развитие города. Ранее чиновник написал заявление на увольнение по собственному желанию, которое было одобрено главой столицы.
"Бочкарев Андрей Юрьевич переходит на другую работу. Тринадцать лет он занимался в Москве строительством. Под его руководством возводились станции метро, дороги, школы, детские сады и больницы", – отметил Собянин.
Новое место работы бывшего вице-мэра по строительству не сообщается.
Вместо Бочкарева на пост назначили Владимира Ефимова. Ранее он занимал должность вице-мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.
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